這是待客之道？朋友北上借住 他卻找「遊民收容所」

2019-01-26 15:06

〔記者徐聖倫／新北報導〕待客之道蕩然無存！1名網友透過臉書在「我是永和人」社團發文，表示他有朋友1家3口要來北部，但他家沒有地方可以睡下3口人，有趣的是，他不請網友介紹經濟實惠的旅店，反倒是問「嶄轉得知永和有遊民收留所，可以請教有正確的地址和聯絡電話嗎？」此話一出讓網友大傻眼，直呼「你朋友是不是欠你錢？」

據了解，這名網友發文開頭先是指出「因為這幾天又要變冷，外縣市朋友突然來台北想借住我家，可是真的沒地方給他們一家3口住。」開頭帶著暖暖為朋友著想的心意，以為要請網友們介紹經濟實惠又舒適的旅店，沒想到後面的發言讓網友們大為傻眼。

這名網友說「因嶄轉得知永和有遊民收留所，可以請教有正確的地址和聯絡電話嗎？」讓不少網友噴飯，直呼「感情有這麼差嗎？」還說「這樣子也叫朋友？」也有古道熱腸的網友擔心是否真的有困難，表示若真的經濟上過不去，他願意提供旅店的經費給這1家3口住。

記者試圖詢問這名網友在「我是永和人」裡的PO文到底是開玩笑，抑或是真的有困難，但目前仍未得到回應。

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