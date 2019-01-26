UBER載昏迷男嬰求助警車開道 家屬謝警、司機霸氣不收費

2019-01-26 13:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市林姓媽媽抱著昏迷的1歲男嬰，由UBER司機載往醫院途中，因遇塞車狀況，司機機靈求助路口停等紅燈的警車，鼓山分局員警郭恒嘉、王建勛、周宥南3人，立即開啓警報器協助前導救嬰，15分鐘僅花5分鐘趕抵，發燒熱痙攣昏迷的男嬰獲救醒來，家屬今向員警、司機表達感謝救子之恩。

鼓山分局今指出，家住高雄市鼓山區的林女（38歲），因1歲的兒子發燒叫車欲趕送診所，一上UBER車後，小男嬰突然昏迷，林女緊急請司機改送市立醫院，因當時道路擁擠塞車，在車陣中難以快速前進，眼尖的司機見對向車道有警車停等紅燈，等不及號誌轉換，便趨前請求警車開道送醫。

員警見狀二話不說，調頭開道以最快速度抵達聯合醫院，小男嬰被送入急診室搶救，疑似熱痙攣而陷入昏迷，員警表示，隔著兩車車窗，他們依稀聽見林女呼喚男嬰名字，急促又緊張的聲音，立即開啟警報器開道，全程約2公里，原本需要15分鐘的路程，在5分鐘內順利將男嬰送抵市立聯合醫院急診室就醫。

到院後員警與吳姓UBER駕駛（24歲）聽到男嬰嚎啕大哭的聲音，雖然不捨，但總算表示男嬰已恢復意識，由醫護人員診治中，吳姓司機也爽快地表示「小朋友沒事就好，車資算我的，能夠幫上忙，與有榮焉！」令警感動、佩服。

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