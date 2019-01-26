半噸行動彈藥庫就在路邊！新北查獲金紙店超量囤排炮

2019-01-26 13:27

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋環河西路一間金香鋪業者想在過年期間大賺爆竹煙火財，新北市大觀消防分隊長蔡孟軒今天凌晨帶隊到該處稽查，會同板橋警分局在金香舖旁一輛可疑貨車，當場查獲大批爆竹煙火，清點後發現違規重量高達0.5噸，儼然是座不定時行動彈藥庫，當場開罰沒入；由於查獲該處就是環河道路旁，幸虧及時查獲，否則若宛如「五股大爆炸」般引爆，恐波及無辜路人。

新北市消防局大觀分隊長蔡孟軒說，這次查獲地點為一處金紙店，違規超量存放排炮類爆竹煙火，曾姓業主透露，為在春節期間提供下游店家販賣，大賺過年財，預先進貨，而且這處金香舖在2016年2月也被第一大隊執行爆竹煙火專案時取締，當時查獲近1.214噸的爆竹煙火，被列為高度重要稽查可疑對象，這次再度被查獲半噸排炮類，當場取締查扣、全數沒入，依違反爆竹煙火管理條例開立舉發單，將祭出6到30萬罰款。

新北市消防局第一大隊長陳志瑋表示，年關將近，違規爆竹販賣場所陸續囤貨販賣，但2011年4月間五股區「新興堂金紙鋪」大爆炸，造成4死38傷及民宅受損，就是因為業者私運煙火引爆，將現場炸出一個外擴圓型爆炸波，呼籲民眾發現可疑情事，立即通報119派員取締，檢舉成功取締案件還可領有最高5%之檢舉獎金，更要求業者勿心存僥倖，新北消防局將全力取締爆竹煙火相關違規，維護公安。

發生於2011年4月22日的新北市五股區「新興堂金紙鋪」大爆炸，造成4死38傷及民宅受損，一審判決桃園市消防局須與釀禍的萬達煙火公司連帶賠償1727萬餘元，二審高等法院仍認定桃園市消防局未依法檢查、清點、沒入煙火，怠於執行職務，酌減金額後改判須連帶賠償1053萬多元。

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