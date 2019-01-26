民間送愛 三義救護協會三義救護站獲贈新救護車

2019-01-26 12:16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕被不少地方民眾讚譽為鄉親「守護神」的苗栗縣三義救護協會所屬三義救護站，獲得民間送暖，在新的一年獲贈一輛新的救護車，補充救護、救難資源，總價值300萬，今天歡喜在三義鄉立圖書館前舉辦捐贈儀式。

三義救護協會理事長劉欽格表示，感謝熱心捐贈救護車的范活貴、江梅英與吳昌進、黃淑堅兩對夫妻檔。劉欽格指出，由於節省資源，三義救護站每輛救護車都使用到10年年限，自1994年成立以來，他規劃每5年投入一輛新的救護車，一主一副，加上救護站40多位志工的協助，才讓救護站能24小時全年無休運作。

三義救護站是苗栗縣最早成立的地方救護隊，站內40多位男女志工全天候投入緊急救護工作，平均每月至少出勤五十次。此外，還提供安寧返家、居家關懷及二手醫療器材讓鄉民免費借用。

另外，「妞好事」兒童發展愛心工作室也於昨天啟用，工作室負責人劉士毅回到女兒成長的地方，希望能夠用自己專業的高空表演藝術，帶給三義鄉更多孩子快樂。昨天開幕演出時也搭配救護情節，演出生動逗趣，也讓小朋友接觸相關救護知識。

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