婦人想心事忘拿出結帳？警不信竊盜罪嫌送辦

2019-01-26 11:53

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市一名58歲婦人，涉嫌偷超商內精油後從容離去，店家盤點發現遭竊報警，警方循線找到涉竊的林姓婦人，林女辯稱，因壓力大、心情差、想心事，一時疏忽忘拿出精油付錢，否認偷竊，警方今日仍依竊盜罪嫌函將她送辦。

新興分局今指出，派出所受理轄內民生一路賣場報案，指控一名穿花色上衣的婦人，涉嫌於昨天偷竊店內物品，店家回憶當時警報器疑似響起，但因忙於工作以為誤報，並未及時查看、報警，事後調閱器發現果真有婦人竊取商品未結帳離去，決定報案不縱容竊嫌。

警方調閱店家監視器過濾，林婦於店家來回走動，看似選購商品樣子，最後在邊緣處偷一瓶精油，以為神不知鬼不覺，過程全被監視器錄下，警方鎖定後，擴大調閱數支路口監視器，發現林婦騎乘電動車離去，曾停放某咖啡廳附近。

警方派員前往周遭查訪，因為婦人衣著明顯，經咖啡店業者表示是店內常客，警方通知林女（58歲）到案說明，林女沒有前科紀錄，她供稱走進店內選購後放進手提袋，原要結帳的，但可能最近生活壓力太大，心情差而發呆，遺漏拿出結帳就離去，堅稱不是故意的，警方訊後依竊盜罪函送法辦。

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