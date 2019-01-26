中市1白車凌晨拒臨檢還逆向撞警 被開一槍逃逸

2019-01-26 11:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天凌晨12點多，中市霧峰警分局內新派出所在大里區環中東路5段進行臨檢，一台白色車輛因發現臨檢點而停在對向往太平方向的路口200公尺處，員警發現便趨前準備盤查，但該輛白色車輛竟然迴轉逆向快速行駛，員警要求對方不要動，但該輛車輛還是加速逃離要衝撞警員，警方朝車輛輪胎開一槍，但讓對方逃脫，正全力查駕駛身份。

霧峰警分局多名員警今天凌晨12點多，在大里環中東路五段執行取締酒駕取締，但在往太平的對向車道，有一輛白色車輛在距離臨檢點20公尺突然停車，員警懷疑白色車輛酒駕心虛，可能要換駕駛逃避臨檢。

當時內新派出所副所長許志弘要前往盤查，並叫對方不要動，豈料白色車輛竟迴轉逆向，還加速要衝撞員警，許志弘在距離50公尺處，向該輛車的輪胎射一槍，但還是被對方脫逃，逃往內新橋後左轉，往聯外道路方向逃走。

許志弘表示，當時看不清對方車牌，在調閱各路口監視器，到車主的車籍地找不到車主，因此正在約談中。

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