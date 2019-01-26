樂極生悲？三寶開新車撞安全島 嚇傻躲起來

2019-01-26 11:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓男子駕駛豐田廠牌的新車，卻疑因疲勞駕駛，把車撞上安全島，警方接獲報案之後，卻發現黃男逃逸無蹤，為何離開肇事現場？是酒駕還是通緝犯？員警聯繫車主到場，車主指新車是兒子在開，且他無法聯繫兒子，數小時之後，警方終於聯絡到肇事者黃男，他說，車子剛買，貸款還沒繳完，自己嚇傻了，不知該怎麼向父親交代，乾脆跑去躲起來。

台中市警局第三分局交通分隊上月21日接獲報案，東區復興路與振興路口附近，1輛汽車卡在安全島動彈不得，警方馳抵卻只見黑色汽車卡在安全島上，卻找不到駕駛，詢問消防隊，沒有搭載傷者就醫，到底人到哪裡去了？為何撞車？又為何肇事後離開現場，所有的問號都成了謎團。

警方立即通知車主到場說明，黃姓車主表示，車子都自己的兒子在開，但是兒子此時的電話就是不通，幾個小時後警方終於聯絡上了黃姓駕駛人（20歲），將黃姓肇事者約談到案，他說，車子要繳貸款，他為了償還貸款白天工作，晚上還兼差，可能太累才會撞上安全島。

他解釋說，這輛車是父親剛買給他的，貸款也還沒有繳完，他就撞車了，自己嚇傻了，也不知道該如何向父親交代，才會步行離去，警方勸告黃男精神狀況不佳，不該在路上駕駛，才不會造成自己與用路人危險，並依據道路交通管理處罰條例62條開罰，可處1000至3000元罰鍰，並吊扣駕駛執照1個月至3個月。

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