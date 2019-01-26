飲鴆止渴？工人壓力大 毒果汁當「能量飲料」喝

2019-01-26 10:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市當工人的洪姓男子，把毒品卡西酮果汁粉包飲料，拿來提神舒壓，警方在車內查獲二級毒品卡西酮果汁粉包及三級毒品K他命，洪男坦承自己因工作壓力大，把卡西酮果汁當「能量飲料」飲用，也因此染上毒癮，他的說詞讓警方深感「不可思議」，依毒品危害防制條例法辦。

台中市警局保安警察大隊第一中隊4名員警，本月22日晚間於中市西屯區環中路，發現自小客車未依規定開啟頭燈違規行駛，盤查時見洪男（22歲）神情異常慌張，車內又聞到濃濃的K他命味，員警直覺有異，在車內查獲三級毒品K他命4包（毛重11.7公克）、二級甲基卡西酮毒品果汁粉包6包（毛重54.1公克）。

洪男啞口無言，承認自己有吸毒的情事，他宣稱自己是工人，因為工作壓力大，把卡西酮果汁粉包，拿來提神舒壓的「能量飲料」，才會染上吸毒惡習，因此感到相當後悔，警方也勸誡洪男為了自己的身體健康不要再碰毒品，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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