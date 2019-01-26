小美冰淇淋創辦人後代一度跑路... 為1車位告上法院

2019-01-26 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕小美冰淇淋是大家記憶中的好味道，在台家喻戶曉，如今小美冰淇林已經易主經營，而最初創辦人的後代，卻傳出為了一個車位告上法院。

《蘋果日報》報導，70年前，剉冰小販陳阿章及4名弟弟共同創辦小美冰淇淋，後來易主經營。小美冰淇淋早期工廠位在信義路三段、新生南路口，陳阿章5兄弟當時一起住在這裡，因陳阿章膝下無子女，三弟將女兒過繼給他。後來第二代分到遺產後各自發展，工廠原址也改建成豪宅愛菲爾大廈，緊鄰大安森林公園。

報導提到，陳阿章的女兒與招贅夫林福培，如今靠林福培在台大賣飲料維生，經濟困頓。林福培的女兒陳宣伶說，父母雖看似有錢人家出身，但繼承財產沒有利益，還要負擔鉅額債務和稅金，20年前甚至「跑路」。她覺得因為爸爸是招贅，才被認為不應該分到這些遺產。

林福培夫妻想要回愛菲爾大廈的一個停車位，林福培並在2017年對堂姊夫邱正雄與愛菲爾大廈管委會提告，請求返還停車位，他主張，妻子從父親處分得1個停車位，1991年就取得愛菲爾大廈停車場47分之1應有部分，擁有1個車位使用權，因大廈每個住戶應有的車位只有2個，邱男卻有3個，多了1個即是他的，要求邱男與愛菲爾大廈返還使用權。

報導指出，法官認為，林福培確實為建物共有人，有停車場47分之1應有部分，但無法證明擁有的是哪一個車位，判他敗訴，林福培上訴，高等法院去年10月維持原判，再判他敗訴。

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