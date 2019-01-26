法務部長拔擢青壯代 盼檢察長能和基層站一起

2019-01-26 00:28

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部25日發布檢察長人事異動，名單顯示「年輕化」及「專業化」為本次遴選主軸，部長蔡清祥指出，遷調目的除了聽見基層聲音、回應司改需求，也期待可以燃起檢察官原初的熱忱與使命感，積極偵緝犯罪，當人民的正義使者。

蔡清祥表示，司改要求淘汰不適任的司法官，另一個角度來看就是鼓勵優秀的司法官出頭，也是這次的遴選的核心價值，大動作的推倒「論資排輩」高牆，讓基層檢察官知道「能力就是機會」，這是不可違逆的潮流，也是符合社會期待的方向。

蔡清祥坦言，本次選人有考量性別平衡，他在詢問俞秀端是否願意接掌連江地檢署時，一度擔心外島交通較不暢通，客觀環境對於同時要兼顧家庭與工作的女性可能較不友善，未料俞秀端毫不考慮就首肯，同意遠征外島服務，足證這些優秀的檢察官心理素質良好。

至於「高雄幫」這次大獲全勝，蔡清祥也承認「地區」亦是評估因素，指除了南部，曾在台中地檢擔任襄閱主任檢察官的張曉雯與曾代理南投地檢檢察長的洪家原則屬中部代表，遴選力求區域均衡。

至於包含高本檢、北檢等7位續留原位的檢察長，蔡清祥表示未異動的原因是他們「適才適所」且年限未到，盼借重長才續領部屬打擊犯罪；另，花檢的黃和村與宜檢的李金定雖然尚未「滿六（任期至多6年）」，但蔡清祥認為他們可把辦案經驗帶回傳承，決定簽核歸建高本檢。

蔡清祥指出，2020年總統與立委大選將在明年1月舉辦，檢察長人事提前一年調動，有助穩定並熟悉該需生態，利於制暴查賄。

「不能高高在上！」蔡清祥期許檢察長能與基層站在一起，帶領檢察官投入辦案，精緻偵查並勇於負責，果斷汰除不適任者，才能讓認真服務的人找回熱忱；此外，也希望檢察系統的人能多與國外交換實務經驗，擴大國際司法互助的能量。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/