變電箱爆炸險釀火燒厝 行經員警秒變救火員

2019-01-25 22:57

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕南投縣埔里鎮深夜有個掛在民宅1樓上方的變電箱爆炸，鯉潭派出所警員和實習生執勤行經見況，除了打119，也拿出警車上的滅火器滅火，不料，變電箱火勢才撲滅，左側民宅也冒出火苗，派出所員警趕到支援，大家拿滅火器齊灌救下控制住火勢，消防分隊趕至後接續將火勢完全撲滅，幸無人受傷。

這場變電箱爆炸意外，發生在昨天深夜近11點，埔里警鎮鯉潭派出所員警林立文、林明蔚與警實習生鄭洪量、曾耀鋒執勤行經南昌街時，一戶民宅1樓上方的變電箱突然爆炸，發生轟隆巨響，實習生立即在道路兩端交管，而警員林立文等人回車上拿滅火器滅火，過程中，變電箱數度又發出爆炸聲響，所幸變電箱火勢被控制住。

但變電箱的火勢控制住，左側民宅卻燒了起來，埔里分局勤務中心調派友援警力趕到，與附近民宅提供的滅火器，總共5支一起射向著火民宅，火勢沒有再蔓延，而此時消防分隊的人車也趕到，很快就將所有的火勢撲滅，沒有造成人員受傷。

停放於變電箱下方白色轎車的車主，著急地跑來跑去，又不敢接近變電箱，更不敢把車開走，支援的警員曾紹文見火勢已受控制，評估現場狀況後，幫車主把車開離現場，讓車主的愛車免受池魚之殃。

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