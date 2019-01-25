她喝毒咖啡醒來驚見裸男趴身上 他辯「我不舉」…

2019-01-25 23:21

〔記者楊國文／台北報導〕梁姓計程車司機載剛剛認識的女網友小芬、女友人到宜蘭遊玩，還去一處鱸鰻養殖場與劉姓友人聊天，翌日凌晨，梁男和女友人先離去，小芬因喝下摻有K他命的「毒咖啡」而昏睡，醒來時發現全身光溜溜，劉男竟趴在她身上。梁男、劉男一審各被判5年半、6年徒刑，高院審理時，劉男辯稱「當時我不舉」，而小芬下體驗出的DNA也與劉男的檢體不符，兩人又在民事庭和解，今以乘機性交未遂罪改判劉男1年8月徒刑、緩刑4年，梁男無罪。可上訴。

這起離奇案件，源自於梁男2014年11月認識21歲女網友小芬，邀她到宜蘭遊玩，當晚梁男開著計程車載小芬、女友人到一處鱸鰻養殖場，與劉姓友人聊天。

翌日凌晨3點，梁男開計程車載女友人返回台北，小芬因為喝下摻有K他命的咖啡，覺得身體不適，劉男就帶她到貨櫃屋房間睡覺。小芬當天凌晨5點醒來，赫然發現自己全身光溜溜，劉男也脫光光趴在她的身上，小芬驚覺失身，傳簡訊向朋友訴苦遭性侵，友人立即報案。羅東分局警員循線在養殖場找到小芬，現場也查扣到「毒咖啡」。

此外，警方採集小芬尿液送驗結果，驗出有K他命反應，還在小芬的左右罩杯內層處、內褲褲底驗出有劉男的DNA。劉男辯稱，當時因為害怕老婆知情，他嚇得「不舉」。

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