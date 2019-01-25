1/25 大樂透、雙贏彩及今彩539 頭獎均摃龜

2019-01-25 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月25日）開獎的第108000008期大樂透、第108000022期雙贏彩及第108000022期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000008期大樂透中獎號碼為「03、10、14、15、20、45，特別號：02」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得410萬6716元；參獎共42注中獎，每注可得5萬5075元；肆獎共109注中獎，每注可得1萬3642元；伍獎共2200注中獎，每注可得2000元；陸獎共3284注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬1950注中獎，每注可得400元；普獎共4萬981注中獎，每注可得400元。

第108000008期49樂合彩中獎號碼為「03、10、14、15、20、45」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共102注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3338注中獎，每注可得1250元。

第108000022期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、09、10、11、13、17、19、20、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共10注中獎，每注可得10萬元；參獎共313注中獎，每注可得500元；肆獎共3644注中獎，每注可得100元。

第108000022期今彩539中獎號碼為「02、06、25、30、31」，頭獎摃龜；貳獎共159注中獎，每注可得2萬元；參獎共5928注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8939注中獎，每注可得50元。

第108000022期39樂合彩中獎號碼為「02、06、25、30、31」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共137注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5748注中獎，每注可得1125元。

第108000022期3星彩中獎號碼為「025」，正彩共33注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000022期4星彩中獎號碼為「9790」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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