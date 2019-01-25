有欠稅未繳嗎？ 春節出國當心被攔截出不去

2019-01-25 20:30

〔記者陳慰慈／新北報導〕農曆春節是民眾出國旅遊的旺季，但小心欠繳稅款、罰鍰或費用，被法務部行政執行署所屬各分署限制出境，無法過海關，打壞了遊興。

法務部行政執行署新北分署表示，依行政執行法第17條的規定，「義務人如果經執行分署命其報告財產狀況，不為報告或為虛偽之報告」；或是經合法通知，無正當理由而不到場者，執行分署就可以依本條規定限制該義務人出境或出海。

新北分署呼籲，民眾如果接到分署的執行命令或傳繳通知書，要求報告財產狀況或限期履行者，千萬不要置之不理，若真的有事無法如期到執行分署報到，也要打電話向承辧人說明，或是到分署網站線上申請預約或更改到分署報到的日期，以免被限制出境。

而行政執行署所屬各分署近年來針對滯欠牌照稅、停車費、汽（機）車燃料使用費、國道通行費等案件，於寄發傳繳通知書催繳後仍未繳納的義務人，採取扣押存款、薪資、現場查封、拖吊車輛並加以拍賣以抵償欠稅費等執行程序，為國庫追回不少稅款。以新北分署為例，前年及去年共進行4次車輛欠費執行專案，專案期間總共追回746萬餘元，並拖吊31部汽車及2台挖土機。

新北分署表示，分署今年仍將持續與新北市政府等移送機關合作，透過交通局路邊公有停車格收費員，於開單時如果發現欠稅費的車輛，將通報分署派員查封、拖吊；或由新北分署主動請交通局查報欠費車輛所在地，再由新北分署查封、拖吊等方法，車主如不出面繳清稅費，就會擇期拍賣車輛，以還給全體用路人一個安全的交通環境，並落實交通正義。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/