獨家》女學生摔出公車枉死 司機、檢修技正均遭判刑

2019-01-25 20:24

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市碇內國中女學生蘇郁琦前年放學搭乘基隆客運途中，突遭甩出車外死亡案。基隆地院審結依業務過失致死罪判處檢修班技正劉家誠9月徒刑；司機陳建中5月徒刑，得易科15萬元罰金。

蘇郁琦的父親蘇生發聽判後哽咽大嘆：「人命真不值錢！」基隆客運司機超速害死女兒，面對他們提出850萬元求償，態度強硬，只願意賠償400萬元，不願多賠一塊錢，可惡至極。

蘇生發說，隨便問乘客，瑞芳到基隆這段路基隆客運司機都開超快，鑑定結果也顯示事故當時的時速是每小時62公里，但該路段的限速是50公里，尤其是事故路段是彎道不是直線，「期盼法院最後能給我女兒最起碼的尊嚴！」

法官今天下午4時宣判，僅蘇生發到場聆聽判決。由於蘇生發已具狀提刑事附帶民事賠償，並要求基隆客運要負連帶賠償責任，法官向蘇說明：「法院會依法辦理」。

15歲資優生蘇郁琦是前年3月23日傍晚放學，搭基隆客運1062線去補習，37歲公車司機陳建中駕車行經新北瑞芳台二丁線7.5公里彎道時，突遭甩出車外，慘遭輾斃。

檢警調查，事故當時司機陳建中未依速限50公里開車，反以時速65公里超速過彎，產生外拋離心力，致站在車廂右側中間門旁的蘇女跌落門旁樓梯，情急下左手緊抓車門啟閉連桿（指曲手），因此產生推撞力量。

檢察官調查發現，這時若氣壓式車門啟閉相關組件功能正常，就不會輕易被撞開，但台灣汽車修理工業同業公會鑑定發覺，事發時該車相關組件作動時漏氣，車門無法完全密合，致蘇女摔出車外，頭部遭公車右後輪輾壓死亡，蘇女摔出與車門故障有因果關係。

檢方認定，基隆客運機料課瑞芳檢修班技正劉家誠，未做好車門啟閉組件保養，陳建中則過彎超速都有過失，將2人依業務過失致死罪嫌起訴。

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