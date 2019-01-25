6年沒看過爸爸！台北少觀所春節懇親 收容少年淚擁家人

2019-01-25 21:12

〔記者陳慰慈／新北報導〕農曆新年將至，收容少年因無法與家人共度佳節，留下遺憾，台北少年觀護所今天舉辦春節懇親活動，收容少年阿明（化名）6年沒有看過爸爸，沒想到卻在少觀所看到爸爸的眼淚與愛，希望能快點回家當爸爸的乖小孩，會場處處可見少年與家屬的淚水擁抱和歡喜笑顏。

收容少女小玲（化名）因為交了壞朋友，缺錢花用，跟著朋友一起做壞事，最終失去自由被收容入所，離開原以為不愛的爸爸，但收容期間才知最想念的是「爸爸」！

平平（化名）則花了好幾天設計卡片，要讓母親知道，自己真的錯了，而且沒有浪費時間，以前不該貪玩亂交朋友，透過卡片想要告訴母親，千萬不要放棄自己，請原諒這次的失誤，會與法官約法三章請求責付回家，要回去乖乖上課、聽媽媽的話，回到溫暖的家。

而曾因吸毒被關的少年栗子，出所後重新出發，找到自己的夢想—即興饒舌歌手，今天也到少觀所即興演唱創作歌曲《19》和《記事夢》：「青春轉著像顆陀螺，櫥窗不對等的那個我每天跪地跪著，踏回光明時回頭看著說著像一場夢，跳脫那虛假的夢境，才發現都是命運，往前衝的動力。」鼓勵收容少年、少女勇敢面對未來。

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