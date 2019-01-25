怪盜專拔國道跨越橋鍍鋅管 每支3000元竟秤重賤賣250

2019-01-25 21:07

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國道3號關廟、龍崎交界路段的2座跨越橋梁，兩側欄杆超過160支鍍鋅管今年起陸續遭竊，歸仁警方獲報，循線逮到宜姓男嫌。只是，長3米的鍍鋅管，每支材料費將近3000元，他送至回收場秤重賤賣，每支只賣約250元，讓高公局工務段人員氣炸。

歸仁警方指出，這2座國道跨越橋人煙罕至，成為宵小覬覦的目標，工務段人員之前就已發現欄杆螺絲被旋開，偷走鍍鋅管，但竊賊不定時犯案，難以監控，本月中旬巡查時，發現可疑車輛，立刻報案。

根據工務段清點，被竊走的鍍鋅管超過160支，每支3米長，重量近40公斤，光是材料費就損失約47萬元。

歸仁警方調閱監視器畫面，以車追人，鎖定涉嫌重大的37歲宜姓男子，他雖然戶籍地在高雄，但居無定所，警方昨天下午發現他藏匿在關廟鎮一處工寮，埋伏逮人。

宜男供稱，從元月2日起開始行竊，分4次作案，拔光2座跨越橋的鍍鋅管，都拿到高雄路竹的廢鐵回收場銷贓；警方起出了83支，重要證物今天全都運回歸仁分局。

由於在廢鐵回收場是秤重賣，價值超46萬元鍍鋅管，竟以約4萬元賤售，讓承辦警方與高公局人員直搖頭。警方偵訊後，今天依加重竊盜罪，將宜男移送檢察署偵辦，也擴大清查是否另涉他案。

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