被控喝花酒護航搶標 五河局前政風主任一審判無罪

2019-01-25 19:57

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕經濟部水利署第五河川局政風室前主任翁嘉振，被控涉嫌接受包商招待喝花酒至少5次，護航搶標朴子溪、八掌溪土石疏濬工程，及圖利業者採砂石販售，不法牟利5106萬多元，被嘉義地檢署依貪污罪起訴，嘉義地院今天宣判，翁嘉振獲判無罪，五河局工務課前雇員李春生判刑3年、褫奪公權2年，包商林濟川判刑8年4月、褫奪公權5年，包商員工劉智雄判徒2年10月，全案可上訴。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊說，待收到判決書，將與承辦檢察官研議是否提上訴。五河局則說，涉案包商已依政府採購法停權，並追討不法所得。

翁嘉振前年遭嘉檢依貪污罪起訴後，被法務部記2大過免職，翁嘉振不服，向保訓會提復審被駁回，提行政訴訟救濟仍翻案不成。

檢方起訴指出，五河局大前年辦理「八掌溪斷面39-41疏濬工程」、「朴子溪斷面49-51疏濬工程」，林濟川以未達底價5成的低價搶標遭保留後，便商請翁嘉振協助，翁應允後，即在反對決標予林男公司的簽呈簽註反對意見，林男後來拿到標案，林男為了酬謝翁男等人，至少5度招待到「美麗華酒店」、「夜世界酒店」喝花酒。

翁嘉振在法庭上坦承有去酒店喝酒，但屬下班時間，與職務無關、無對價關係，法院審理後認為，包商買通雇員，與翁無關，因此判翁嘉振無罪。

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