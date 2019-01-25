丈夫留下一張紙條消失 她傻等27年換來不堪真相

2019-01-25 23:54

〔記者王捷／台南報導〕女子阿滿（化名）與丈夫結婚2年後，某天丈夫只留下一張紙條就消失，27年來阿滿痴痴等待，一直捨不得辦理離婚，始終獨守空閨等丈夫回家，直到去年阿滿申請低收入戶，調閱了戶政資料，才發現丈夫在離家2年後就與人通姦生下一女，讓她頓時無法接受，向法院訴請離婚，即使到了開庭，丈夫也不見身影，依各種情況判斷，婚姻確屬無法維持，法官因此判准離婚。

27年前的3月間，阿滿與丈夫結婚後住在台南，但阿滿認為的幸福家庭生活過不到2年，丈夫突然人間蒸發，帶走家裡的財產，只留下一張紙條告別，讓阿滿不知所措，阿滿在丈夫消失3天後，還登報尋人，但是沒有下文。

20多年來，阿滿獨自面對生活困境，日子並不算好過，但始終沒有忘記丈夫，也沒有辦離婚，直到去年阿滿申請低收入戶，在調閱戶政資料時發現，其實丈夫在離家後就另組家庭，還與他人生下女兒，阿滿想到27年虛度的青春不禁悲從中來。

去年阿滿訴請離婚，丈夫也沒有出現，在庭上阿滿一吐怨氣，法官認為，阿滿丈夫的情況符合民法所定離婚事由，判准阿滿與丈夫結束27年的夫妻關係。

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