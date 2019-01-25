北所管理員欠賭債 竟A走收容人7萬金項鍊

2019-01-25 18:44

〔記者陳慰慈／新北報導〕台北看守所戒護科夜勤高姓約聘管理員，因積欠賭債，見新收關押的中國籍董男脖上掛有價值7萬餘元的金項鍊，竟起了貪念，在收容人物品保管物文件中，故意漏載金項鍊，趁亂偷塞入右腳皮鞋，新北地檢署今依貪污、偽造文書罪嫌將高男起訴，案發後高男已離職。

去年10月6日凌晨3時許，董男因涉犯竊盜案，被裁定收押關進台北看守所，高男負責董男的新收及物品保管業務，卻覬覦高男脖上1.033兩、價值7萬6千多元的金項鍊，在「收容人物品保管分戶卡」、「被告物品保管袋」等文件，漏填有金項鍊，再將文件交給董男，並趁其他同仁將董男帶往舍房時，偷偷將金項鍊塞進右腳皮鞋。

董男進入舍房後，室友發現他的物品保管物文件漏載金項鍊，董男才察覺有異告知看守所主管，主管調閱監視器畫面發現高男侵占犯行，高男也坦承認罪，指稱因覺得把金項鍊拿去典當，最後也會被循線查獲，便隨手把它丟到看守所的垃圾桶了，但因置放垃圾桶處無監視器，看守所在垃圾中也沒找到，金項鍊究竟去了哪裡不得而知。

庭訊時，高男表示，有意跟董男和解，努力籌錢還款，但無奈等到湊足7萬餘元後，卻發現董男已被解送出境，新北地檢署考量高男自首犯行，建請法院減輕其刑。

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