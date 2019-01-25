無預警停業 邱素貞瑜伽天地遭判賠1970萬

2019-01-25 18:22

〔記者溫于德／台北報導〕老字號邱素貞瑜珈天地2016年4月無預警停業，台灣消費者保護協會彙整各地申訴案件後提團體訴訟。案經台北地院7度開庭審理，今判邱素貞瑜伽天地等應賠償1970萬餘元，可上訴。

維基百科指，1970年創立瑜珈教室的邱素貞，透過鄰居介紹，結識陳玉芬；陳因看好瑜珈教室，決定辭去原在律師事務所工作，進入瑜珈教室任帶領員工，並利用法律與經營專長，加上經濟起飛之際，使公司呈現一波榮景；邱女1996年退休，公司全權交由陳女負責，邱後來已過世。

但2016年4月間，有會員赴上課地點才發現陳玉芬貼出「停業聲明稿」，自稱人在國外照料癌末先生、身心俱疲，又因資金周轉不靈，自4月27日起歇業，但會返台處理，至今卻未返台。

至於刑事方面，檢調也依公司帳冊等資料查出，2010年起，陳玉芬為轉投資餐廳等事業，開始挪用公司資產，卻投資不善，出現資金缺口，另也故意規避繳稅637萬元，已涉犯業務侵占罪並違反稅捐稽徵法，對陳發布通緝，並向法院聲請沒收陳的數間房產與500多萬元存款。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/