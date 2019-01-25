代銷手機吸金15億 甯嘉科技負責人遭訴

2019-01-25 18:29

〔記者陳慰慈／新北報導〕甯嘉科技有限公司負責人曾甯嘉涉嫌以投資蘋果、三星等新款手機買賣，最高年息280%為誘因，吸引民眾投資，投資大戶贈送百萬賓士車或招待國外旅遊，去年尾牙還找來「姐姐」謝金燕開唱，5年吸金15億7304萬元，曾女另還被查出以結婚為由騙取謝姓男網友484萬餘元，新北地檢署今依違反銀行法、詐欺等罪起訴曾女。

起訴指出，2015年起，曾女對外佯稱與遠傳電信高層簽訂合約，及其姊在陽明海運上班，認識手機大盤商，可以低於市價取得蘋果、三星等新款手機，聲稱每支手機獲利2到3千元，投報率62%到280%，遊說民眾投資，投資人可選擇自售或透過甯嘉代銷。

2016年5月起，曾女因沉溺賭博，已有高達3、4千萬元的資金缺口，且已無進行手機進、銷貨，為以後金補足前金，曾女2016年12月成立甯嘉科技，明知公司尚未登記核准，就在新北市蘆洲區籌備處時找來舞龍舞獅吸引民眾目光還打出只要一次購買1000支手機，且投資滿3個月，就能把200萬元賓士轎車開回家，並，連續3年都在五星級飯店舉辦尾牙，吸引不少民眾掏錢投資。

前年底曾女開始付不出紅利，為讓投資者安心，還砸大錢舉辦盛大尾牙及春酒，不但找黃子佼當主持人，還邀請久未露面的「姐姐」謝金燕在尾牙宴開唱，之後藉口公司遭國稅局等單位凍結資金拖延給付報酬，去年7月甯嘉倒閉，曾女承諾會還錢卻跳票避不見面，被害人紛紛出面提告。

檢方另查出，已婚的曾女2010年在網路認識謝姓男網友，卻隱瞞人妻身分，以結婚為前提跟對方交往，以需存結婚基金、支付父親健檢費用、處理與前男友的金錢糾紛等為由，把謝男騙得團團轉，前後交付曾女484萬餘元。

庭訊時，曾女坦承把吸金騙來的錢都拿去賭博玩百家樂、天九牌，檢方今將她與協助她吸金的胞姊一併起訴。

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