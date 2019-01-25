不理會當事人聲請迴避 法官不付懲戒

2019-01-25 20:35

〔記者吳政峰／台北報導〕曾任司改國是會議委員的桃園地院法官毛松廷，2016年間審理一件再審及一件訴訟救濟事件時，不理會當事人聲請迴避，逕自作成裁定，被「法官評鑑委員會」認定違反法官法，情節重大，但考量該法官平日積極參與司法相關公益事務，之前沒有其他違失紀錄，因而決議不付懲戒，僅請司法院人事審議委員會發布命令，敦促他注意。

法評會指出，本案陳情人向桃院提起再審及訴訟救濟事件，發現承審的毛法官曾參與前審裁判，有迴避事由，遂以書狀聲請迴避，未料毛法官收到書狀後未依程序分案，亦未迴避，逕行做成裁定，已構成法官法第30條第2項第5款「嚴重違反辦案程序規定或職務規定，情節重大」。

法評會表示，毛法官雖辯稱當事人提出的委任狀不合法，但依照程序而言，法官如果質疑書狀未經合法代理，應向當事人確認，並請命其補正，惟至今已逾1年6個月，毛法官均未遂行這些程序，超過「民事訴訟法」第35條及修正前「各級法院辦案期限實施要點」第2點第14款所規定的期限。

法評會認為，毛法官的行為確實構成應付懲戒理由，不過考量他在本案調查中應已收到足夠的警惕效果，加上他擔任司法官後無其他不良紀錄，閒暇之餘還投身司改，決議不付懲戒。

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