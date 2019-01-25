疑休假喬不攏 她烙男友拿槍毆打前同事

2019-01-25 18:39

〔記者王捷／台南報導〕台南一間遊藝場發生一件持槍毆人案，3男一女闖進遊藝場內抓到女店員的衣領就掌嘴，期間還拿出疑似槍枝的物品，在空中比劃後就往女店員身上招呼，據了解這件傷害案的起因，疑似是遊藝場的兩個女店員，因為排休、工作上有衝突，因此其中一個女店員離職後烙男友出面打另一人，警方對此說法則低調指出，目前已經報請檢方指揮，將在下星期收網。

這個月11日台南市一間電子遊藝場發生一件傷害案，遊藝場闖進3男一女，該女子其實就是這間遊藝場的前員工，據了解，前員工與女店員，因為排休以及工作問題早有嫌隙，在這個月初，兩人還在一起上班時，女店員疑似撞到了離職員工，成為導火線一發不可收拾，離職員工落下狠話後，翌日就離職。

結果在三天後，離職員工跟著男友、男性友人闖進店裡，一陣咆哮後，拉住女店員就一陣猛打，女店員連續被甩了幾個巴掌，最後一名男子拿著疑似槍支的物品在空中比劃，接著就疑似拿槍托往女店員身上招呼。

警方指出，獲報後已經鎖定特定對象，原本打算在下星期收網，現在消息走露讓警方很困擾，針對案件的起因，目前因為偵查不公開的規定無法透露，正努力緝捕嫌犯到案。

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