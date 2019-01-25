街友清晨低溫躺銀行外 暖警帶回派出所供餐協助安置

2019-01-25 22:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕歲末年初，有很多弱勢民眾需要關心，烏日分局大肚分駐所副所長張家隆日前在清晨巡邏時，發現60歲的街友在寒冷的氣溫裡頹喪的躺在銀行門外，立刻上前關懷，更帶回派出所給予盥洗、提供餐盒和飲水，隨後安置街友在機構，讓街友好過年，並避開即將來臨的寒流。

烏日分局大肚分駐所副所長張家隆日前在清晨巡邏，在一間銀行門外發現一名街友，由於清晨天氣相當寒冷，張家隆趨前關懷，街友面帶愁容眼神閃爍表達能力不佳，且身無分文又行動不便，加上多日未進食和休息，體力幾乎已經耗盡，因此躺在銀行門外睡覺。

擔心該名街友受到風寒，張家隆隨即將男子載返派出所內休息，因該街友穿著的衣物充滿髒污身上發出異味，便請派出所志工媽媽提供家中衣服，並協助行動不便的遊民盥洗、提供餐盒和飲水，才讓男子心情稍微平靜。

經過詢問，該男子長期流浪在外，因迷路走到大肚區，歷經數十公里，未料體力透支加上行動不便才選擇睡在銀行門外，還遇到寒流來襲夾帶雨勢且僅有8度低溫，為避免該遊民失溫，因此先行帶返所內並安置，同時安排安置機構讓該遊民過個好年。

在將該遊民送到安置機構時沿路男子泛起淚光，不斷向副所長張家隆握手道謝，並說「流浪的這幾年好累」，最後在副所長張家隆關心與幫忙下，劃下「最溫馨動人的句點」。

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