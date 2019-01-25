過年當心假鈔！汐止攤商收到假百元鈔 警追緝光頭男

2019-01-25 18:48

〔記者林嘉東／新北報導〕年關將近，新北市汐止區陳姓攤商昨晚收到2張百元假鈔，PO在汐止集團臉書提醒商家注意；警方今天受理後，已鎖定2名可疑分子追捕中，也呼籲商家收到百元鈔時最好比對一下，以免被騙！

新北市汐止區福德一路「沈家涼麵」附近擺攤賣鹹水雞的陳姓攤商，昨晚10點左右，有2名男子向他買了150元鹹水雞，拿2張百元鈔給他，他找零後，才驚覺收到假鈔。

陳姓攤商在臉書PO文說，2張假鈔的紙張粗糙，而且編號都是一樣，隨即在汐止集團PO文，提醒做生意的老闆多留意。

陳男今天下午到派出所報案，警方受理後調閱監視器鎖定2名年約40歲的男子涉有重嫌，其中一名光頭男子穿著短褲，夾腳拖離開現場，請民眾踴躍指認。

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