亡兄頭七捻香 8旬老翁回程慘死輪下

2019-01-25 17:28

〔記者王捷／台南報導〕85歲的呂姓老翁，今天一早為往生的胞兄做頭七，到靈堂前捻香，沒想到回程騎車返家時，卻因為與公車發生擦撞，被輾進公車底下當場死亡，警方調閱監視器，也覺得很離奇，呂翁與另一位騎士都在路口等待迴轉，但呂翁一迴轉就立刻與公車擦撞，60多歲的公車駕駛也相當驚恐，目前警方正準備相驗。

呂家正在辦喪事，沒想到呂翁的胞兄才走7天，呂翁也命喪輪下。據了解，呂翁今天一早與家人到靈堂前為胞兄捻香，祭拜完畢後與家人分別騎車回到自家經營的餃子店，呂翁與家人一前一後等待車流變少，準備到對向車道的店面，沒想到憾事就在此刻發生。

警方指出，當時家人先騎過馬路，還不斷看著後照鏡確認呂翁有安全騎過馬路，沒想到只是一不留神就聽到撞擊聲，接著就發現呂翁連人帶車卡在公車下方。當時看了監視器也很奇怪，起初畫面上還沒有出現公車，但是呂翁一迴轉就迎頭與公車撞上。

60歲的公車司機向警方供稱，他看到呂翁後就緊急煞車，沒想到還是撞上呂翁。家人看到呂翁出車禍，立刻哭喊報案，救護人員抵達現場，呂翁左腳還卡在公車底盤，左腳粉碎性骨折、頭部破裂，警消人員使用破壞機具，花了10多鐘時間，才將人搶救脫困，但送醫後仍不治，目前警方正在釐清肇責。

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