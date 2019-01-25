11歲女童超商如廁 少年尾隨進入性侵

2019-01-25 16:36

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名11歲女童，與16歲連姓少年都是新北市政府安置於寄養家庭的少年，前年10月，兩人參加家扶中心舉辦的活動後，兩人因寄養家庭在附近，因此一起回家，未料連少竟趁女童到超商上廁所時，尾隨進入性侵得逞，新北地檢署今依加重強制性交罪嫌起訴連少。

女童與連少因寄養家庭住家鄰近而認識，前年10月，連少與女童參加家扶中心舉辦的活動後，一起步行回寄養家庭，途中女童突然尿急到附近超商上廁所，沒想到連少竟尾隨女童進入廁所，命女童躺在廁所地板，硬上得逞，女童當下嚇得不知如何反應，當下未大叫也未向超商店員求助，返回家後，女童將此事寫在紙條上，遞給寄養媽媽，寄養媽媽認為事態嚴重，連忙報警將女童帶去醫院驗傷。

庭訊時，連少坦承此事，辯稱女童當下沒反抗也沒大叫，但因其他寄養家庭少年證稱，兩人不是很熟的朋友，女童也沒有跟連少交往意願，檢方因此認定連少違反女童意願，依加重強制性交罪嫌將他起訴。

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