養老鼠咬布袋！美術社新倉管 盜上百萬元商品網拍

2019-01-25 17:07

〔記者陳恩惠／台北報導〕余姓男子在以販售世界各國畫材、繪畫材料知名的文生美術社任職倉管，他為了償還貸款，竟自2017年11月任職起，將公司專業級的麥克筆、水彩色鉛筆、貂毛水彩筆等高價商品，在個人網拍上低價出售，遭代理商發現，一邊通知文生公司報警，一邊下訂單趁面交當場逮人。士林地院審結，依業務侵占罪判處有期徒刑10月、緩刑5年，並應在相當期限內償還文生公司137萬1530元。

法官審酌，余男正值青年，受僱時未忠實履行受派職務責任，因己身債務關係，心生貪念，利用職務之便侵占商品販售，念及坦承犯行，審理前已先賠償部分金額，雙方又以137萬1530元和解，並由2名親友為連帶保證人，量處所示之刑。

判決指出，余男2016年11月到文生公司的倉庫擔任管理員，負責進出貨、盤點等工作，為了償還自己積欠的貸款，自當躍起，陸續將公司從日本代理進口的麥克筆或水彩鉛筆等高單價商品攜出，在拍賣網站以低價出售，直到品牌代理商發現，通知經銷商文生公司，在去年3月24日中午約出余男交貨，當場逮捕。

判決指出，余男將總價110餘萬元的高價商品，以78萬元賤價賣出，剩餘未賣出近10萬元的商品得歸還公司，還要賠償137餘萬元，除了最後一次開庭時，當場交付24萬元頭期款給文生公司，自今年2月10日起，按月給付2萬元，直到清償完畢為止。

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