約女網友上山看夜景 脫褲逼她手淫、口交「二選一」

2019-01-25 16:19

〔記者黃捷／台北報導〕男子張軒瑜透過交友軟體認識女子小潔（化名），邀約她到山上看夜景，卻載往沒有人的地方，強逼她手淫、口交二選一。小潔擔心遭遇不測照做，下山脫身後立刻到報警求助，台北地檢署日前依強制猥褻罪起訴張男。

起訴指出，張男去年7月18日凌晨約小潔看夜景，雙方碰面後，張男騎機車把小潔載往新店區安興路一處空地，當場脫下褲子，強拉小潔的手，要求幫他打手槍。

小潔立馬拒絕，張男語帶威脅表示：「難道你要用嘴巴嗎？」小潔仍不願意，張男竟表示一定要二選一，否則不會讓她走。因該處一片黑暗，也沒有任何人經過，小潔擔心遭到不測，只好忍辱幫張男手淫到射精。

張男得逞後才載小潔下山，放她離開，小潔一脫身，立刻前往警局報案。張男到案辯稱雙方合意，並未違反小潔意願，矢口否認逼迫二選一。

不過，檢察官認為兩人並不熟識，案發地點也確實沒什麼人，且小潔事發後立刻報案，完全沒有拖延，不像是事後要陷害張男，因此仍認定張男犯行，依強制猥褻罪嫌將他起訴。

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