國語日報都更市值上看80億 國產署要求還地勝訴

2019-01-25 14:40

〔記者溫于德／台北報導〕國語日報日前向國有財產數購買一筆土地，準備改建為教育大樓，估計都更市值上看80億元；但國產署前年見期限屆滿仍未完成興建，以不符當初購地計畫書為由發文國語日報，要求以原價3億7千餘萬元回收未果後，改提「不動產所有權移轉登記」民事訴訟。案經台北地院審理，今判國語日報敗訴，可上訴。

全案日前開庭時，國產署律師認為，雙方透過契約約定，國語日報必須在4年內完成改建，卻中途與建設公司簽約都更，導致無法如期竣工，喪失原本公益目的。

國語日報律師辯稱，國語日報取得土地目的確實在於公益福利，並經教育部審認，且國語日報只要按購地計畫進行相關程序，就已合乎使用規範，且大法官在文林苑事件後作出釋字第709號解釋，導致辦理都更程序更加繁瑣又複雜，而國產署也有參與都更程序，應完全了解情況，因此不可歸責於國語日報。

但國產署律師強調，依原契約規定，國語日報時間內未興建完成，就要返還土地，但不代表國語日報未來不得再度申購，只要再度申購，國產署會依土地價格變化，訂出不同出售價格。

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