小黃運將撿到手機 失主竟是王子！

2019-01-25 15:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名熱心的計程車司機拾獲手機，他送到台中市警局四分局的黎明派出所，員警聯繫到失主，卻萬萬沒想到，失主竟是我國友邦史瓦帝尼王國的王子班柯希，他因友人盛情邀約到台中遊玩，途中不慎遺失手機，在警察協助下順利找回，這位王子頻頻稱讚台灣警察的高效率，司機的善舉與員警的積極，也是最好國民外交。

史瓦帝尼王國是位於南非的內陸小國，以前名為「史瓦濟蘭王國」，總面積比台灣的一半略小，面積為1萬7364平方公里，人口數約120萬，曾為英國的殖民「保護地」，在1968年獨立，政治體制為君主制，總統蔡英文曾於去年造訪。

一名熱心的計程車司機，日前把遺留車內的手機送至黎明派出所，他說，是乘客把手機遺忘在後座座位上，他希望員警協助連繫失主，受理先檢視手機通訊錄的朋友名單，請朋友轉達失主來領回，不料，失主抵達派出所認領，眼尖的員警發現此人很眼熟，貌似在新聞報導中看過，一問才發現，原來他是我國友邦史瓦帝尼的王子班柯希，目前正於實踐大學攻讀研究所。

班柯希說，他應友人的熱情邀約南下到台中遊玩，搭乘計程車下車後，卻遺忘了手機，所幸遇到熱心的司機與警察的協助，順利地找回手機，拾獲手機的司機經員警通知，失主已至所領回，得知主人身分居然是邦交國王子，也深感訝異！

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