毒品型態多變 高市少年隊26日舉辦ＶR科技反毒PA PA GO

2019-01-25 14:48

〔記者黃建華／高雄報導〕近年偽裝成零嘴食品的新興混合式毒品竄起，高雄市警局毒品防制策略，特別與財團法人資訊工程策進會合作，引入多媒體VR顯示器，26日將首度於大魯閣草衙道百貨公司啟動「反毒PA PA GO」校園行動宣導車！

少年警察隊表示，希望跳脫刻板法令宣導，藉由「反毒PA PA GO」校園行動宣導車將3D互動科技設備帶入校園、青少年，透過科技的、生動的方式，把枯燥的反毒宣導變得更為活潑，增加學童們的認知與參與感。

警方說，VR內容除了毒品危害資訊外，還有打擊遊戲模擬多巴胺等物質在腦內運作情形，3D小怪物直衝你眼前，刺激的讓人覺得彷彿真的進入大腦裡面呢。

你想體驗嗎？26日在大魯閣草衙道百貨公司就有「反毒PA PA GO」校園行動宣導車，現場結合仿真毒品宣導及多媒體VR顯示器體驗活動喔！開場由南台灣舞蹈團擔任開場表演，象徵高市年輕反毒生力軍，還有特警的戰技操演，最後由高雄市政府少年輔導委員會接續擔綱演出「反毒嘻遊記」行動劇，劇中由唐三藏帶領孫悟空、豬八戒及沙悟淨等徒弟前往西天取經途中，大戰毒販白骨精，藉以強化市民反毒知識，適逢春節將屆，現場還有免費春聯及紅包袋贈送給參加民眾。

少年警察隊指出，青少年時期是人生發展中一段很重要的階段，常常因為無知、好奇、交友不慎接觸毒品，為了發掘潛藏的毒品施用人口，警察局校園行動宣導車將前進本市各級學校校園，讓老師、家長瞭解最新毒害資訊及政府的反毒政策作為，進而支持反毒工作，讓大高雄成為無毒家園宜居城市。

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近年成零嘴食品的新興混合式毒品竄起，高市警局毒品防制策略，特別與財團法人資訊工程策進會合作，引入多媒體VR顯示器，26日將首度於大魯閣草衙道百貨公司啟動「反毒PA PA GO」校園行動宣導車活動！（記者黃建華翻攝）

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