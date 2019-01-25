疑夫偷腥窩邊草 她公告開除女員工GG了

2019-01-25 15:28

〔記者陳慰慈／新北報導〕在新北市一家科技公司上班的張姓業務助理、黃姓會計，不滿女負責人在公司公告牆張貼公告，指稱兩人侵占公款，張女還與老公有不當男女關係，因此將兩人解雇，張、黃不滿提告求償工作最後1個月薪資各2萬4285元，及精神慰撫金各7萬5715元，合計各10萬元，新北地院今判負責人須賠償張女名譽受損費3萬元，其餘請求駁回，可上訴。

張、黃女指控，前年3月，負責人在臉書散佈「解散公司暨通知書」、「上格華科技有限公司緊急通知」給公司客戶，惡意指稱2人侵占公司資產，及張女與其夫有不當男女關係，並以此作為解聘2人理由，2人不滿分別請求前年2月的薪水2萬4285元及精神慰撫金7萬5715元。

審理時，負責人否認犯行，認為解僱公告暨通知書，僅為內部告知，並於當日下班前即撤下，並無散佈，兩人提供截圖為自行列印資料，難認真偽，且老公於2人婚姻關係存續期間，訂購汽車旅館住宿，離婚後未滿1個月訂購溫泉酒店住宿，並帶著張女同往，足證張女與老公有不正當男女關係；而黃女是老公的親戚，於老公任職公司期間，多次將公司貨款匯至其個人名下帳戶，已涉嫌侵占罪，為老公不當任用，公司敘明解僱理由，並無散佈不實言論。

法官認為，負責人公告指稱其夫侵占公款及不當任用親屬，並未指稱或影射黃女有不當行為，難認有損黃女名譽；但負責人提出張女與其夫的自拍照，照片中2人無親密舉動，也無法證明2人一起入住摩鐵或溫泉酒店，加上去年11月負責人簽立聲明書表示：「過去有關老公與其家屬侵占公款、不正男女關係等事件，均屬誤會，現事實均已釐清…」等語，認定已損害張女名譽，判賠償張女3萬元；而薪資求償部分，因張、黃女於辯論終結前，未提出在職薪資證明，此部分請求因此駁回。

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