地下火藥庫！高市住宅區藏17噸走私爆竹

2019-01-25 14:20

〔記者蔡清華／高雄報導〕「你的鄰居，卻是別人的火藥庫」，海巡署今宣布偵破大宗走私爆竹，重達17噸，129種煙火爆竹囤積藏放在住宅區內，包括單發即可炸毀一台汽車的煙火，稍有不慎，即可能帶來難以意料的重大傷亡。

海巡署偵防分署偵防查緝隊等單位，在林姓嫌犯租賃之高雄鳥松、大社、梓官等處，執行大規模搜索，查獲非法囤積及走私爆竹，計有一般爆竹煙火11294.37公斤，專業爆竹煙火5996.46公斤，總計17290.83公斤。

林嫌係透過網路向綽號「阿力」人士，低價收購大批貨櫃走私進口之非法爆竹，並以貨車化整為零，將非法爆竹囤放於承租處，經請高雄市政府消防局鑑驗，種類計有129種，包括大陸簡體及臺灣繁體等多種品項。

其中更有大型專業「椰型煙火」，裝填一半黑火藥，施放時速即可達1440公里，可瞬間炸飛一輛汽車，爆炸威力驚人，因藏匿於高雄多處住宅區，若不慎引爆，恐致重大災害並造成人員傷亡，全案依違反「爆竹煙火管理條例」函送高雄橋頭地方檢察署偵處，非法爆竹部分則移請高雄市政府消防局依規定辦理銷燬作業。

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