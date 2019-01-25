連遭檢舉收11張違停罰單...卻是同張照片、時間亂填

2019-01-25 14:00

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名34歲陳姓男子，今年1月接連收到11張12月紅線違停罰單，其中好幾天的照片都是重複使用，且有一日遭檢舉時間是下午，但照片卻是漆黑的夜晚，陳男質疑：「警方都沒審查嗎？」對此新北市交通大隊長李宏振表示「去年民眾檢舉就有78萬件，多少都會有疏失，民眾可提出申訴，警方也會盡可能落實查證。」

陳先生表示，去年在深坑區文化街租娃娃機當台主，因擔心違規被舉發，都趁半夜時開車前往補貨、收錢，但12月開始卻遭人接連惡意檢舉，其中12月12日與13日的罰單照片，更是同一角度且照片內還出現同一名撐傘的民眾，讓陳先生質疑，檢舉人根本是重複使用照片。

陳先生事後致電警方，警方表示違規時間是由檢舉人自行填寫，且照片上也不需要印上日期，換句話說，檢舉人拍攝照片後，可以任意填上日期，若製單員警未嚴加審查，就可能開出烏龍罰單。

陳先生再舉一例，12月20日遭檢舉人舉發違停，檢舉人填寫的違規時間是下午4時許，但是提供的照片卻是天黑狀態，讓陳先生批「根本不合理」，陳先生也提供信用卡單據，表示當時車子正在新店區修車廠進行維修，根本不可能違停在深坑區。

陳先生指控，被檢舉到收到罰單相隔一個月，若是監視器被洗掉，或是不小心將簽單丟掉，很有可能申訴無門，希望政府重視惡意檢舉的問題，另外陳先生也到派出所提告偽造文書。

新北市交通大隊長李宏振表示，新北市去年就有78萬件，審查過程中多少都會有疏忽，警力更是難以負荷，目前只能請民眾對罰單有疑慮，就提出申訴，若查證真是惡意檢舉，也會觸犯刑法第214條使公務員登載不實事項於公文書罪。

李宏振也無奈表示，檢舉權已經凌駕警方執法權，去年就已向警政署建請，希望能讓民眾檢舉落實具名化，且僅開放重點區域如公車站、消防栓進行惡性違停檢舉，讓一般違規回歸到警方勤務，才能落實查證以及罰單的公正性。

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