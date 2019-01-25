雇用女友妹妹竟迷姦 詭辯「被勾引」判8年定讞

2019-01-25 14:06

〔記者張文川／台北報導〕台南市宋姓男子，4年前雇用女友的妹妹當按摩師，並將工作室2樓租給她居住，宋男趁機在飲料中摻入安眠藥，將她迷昏後性侵；宋男雖賠償對方45萬元，但法院考量他歷審都辯說是她主動脫衣服勾引他，認定無悔意，一、二審皆依加重強制性交罪將他判刑8年，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，宋男在2015年5月23日上午10點，趁女友的妹妹小芳（化名）不注意時，將安眠藥摻入她喝過幾口的咖啡中，小芳喝後開始感到頭暈昏昏欲睡，肢體動作無力，步伐不穩，終於倒臥在沙發上，她曾短暫甦醒，回到2樓房間又再次睡著昏迷，宋男尾隨見她已沉沉睡去，進入房間性侵她。

小芳醒來查覺有異，到醫院檢查，確認在昏睡時遭到性侵，隨即報警。宋男到案後，承認與小芳發生性行為，但辯稱她主動脫衣後，與他發生合意性關係，他願賠償小芳損失，但不認罪。

歷審法官根據警方還原宋男刪除的監視器畫面佐證，發現他確實在事發前在飲料中下藥，認定宋男無心悔悟，判刑8年，最高法院今駁回宋男上訴確定。

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