姦殺女模輕判無期咧嘴笑 高院裁定程宇延押2月

2019-01-25 13:17

〔記者楊國文／台北報導〕淫男程宇被控性侵、殺害陳姓女網模，檢方求處死刑，一審以他屬臨時起意殺人，僅判無期徒刑，程宇聞訊竟咧嘴微笑，高等法院今召開延押庭，程宇否認預謀殺害女模，合議庭以他犯嫌重大，有羈押必要，諭令將他延押2月，還押時，程宇不回應媒體提問，神情不悅步上囚車返回看守所。

此外，程序的律師日前主張，因一審未完成程宇有無教化可能的鑑定，主張高院應再送鑑定，檢表示不反對，高院近日擬擇定大型醫院負責鑑定，做為判死刑與否參考。

死者陳女是梁思惠的閨密，陳宇（25歲）透過梁認識她後，誘騙她出來外拍，兩人前年3月1日碰面後，程宇卻把陳女帶往空無一人的北市南港萬象大樓地下室，掐昏她後性侵得逞，因擔心犯行曝光，將她勒斃滅口。

程宇殺人後，使用陳女手機和梁女聊天，還模仿梁思惠打字習慣，向陳女家人報平安，製造陳女活著假象，並和梁女南下台中住宿；陳女家人當晚起疑連繫梁質問，程宇隨即將手機丟棄飯店，直到飯店員工發現報案，全案才曝光。

程宇被逮後雖承認殺人，但栽贓是梁思惠規劃犯案，他是受梁女指示下手，害她無辜遭羈押3天，還被媒體、網友罵成「蛇蠍女」，所幸士林地檢署查明並處分梁不起訴，還她清白。

檢方認為程宇難以教化，出監後有再犯可能，且嫁禍他人，不知悔悟，依強制性交殺人等罪起訴程，並求處死刑。

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