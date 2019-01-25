闖校掌摑學童被判刑 「房產美魔女」再判賠5萬元

2019-01-25 12:47

〔記者陳慰慈／新北報導〕有「房地產美魔女」之稱的婦人王子苓，因8歲兒子和郭姓同學玩遊戲受傷，前年6月強闖國小校園，對郭童摑掌、側踢，新北地院去年判王女拘役55天確定，得易科罰金5萬5千元，今再判王女須賠償郭童51340元，可上訴。

判決指出，41歲王女因不滿兒子遭郭童傷害，且對郭童父親提出傷害告訴被檢方不起訴，去年6月19日上午7點50分，闖進學校，欲拉扯郭童向她兒子道歉未果，就摑掌郭童左臉頰、踢他大腿，還拿筒狀海報，敲打他身體，導致郭童左臉頰紅腫、擦傷、左手臂瘀青、左大腿疼痛等傷害，案發後，時任新北市議員的李婉鈺還在臉書發文譴責王女是「瘋狂媽媽」，法官考量王女有意跟郭童及郭父母和解，依傷害罪判拘55日確定。

郭童父母再提民事告訴，指出兒子受傷後開始排斥上學，並對人群恐慌，要求王女賠償郭童醫療費1340元、精神慰撫金498660元，合計共50萬元；而兩人也必須付出更多心力照顧兒子，心力交瘁，郭母更因此失眠須看心理醫生，另要求王女各賠償郭童父母15萬元、25萬元。

王女出庭則說，自己是單親媽媽，見兒子被郭童傷害，額頭撕裂傷縫了7針，心疼不已，但郭童父母只願賠償藥膏及2千元，也未表達任何歉意，因此當天再學校遇到郭童時，才會一時情緒失控動手，認為自己行為雖不當應受處罰，但「動機與所受刺激」亦有值得同情、寬恕之處，願賠償郭童醫療費，至於49萬元餘元的精神慰撫金則過高，並主張駁回郭童父母另請求的40萬元精神慰撫金。

法官依刑事判決並考量王女動機，認定王女須賠償郭童醫療費1340元及5萬元精神慰撫金；另審酌郭童傷勢並不嚴重，駁回郭童父母之訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/