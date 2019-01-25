家貧又遇工頭欠薪落跑 年輕夫妻與2月娃斷炊

2019-01-25 12:49

［記者楊政郡／台中報導］屋漏偏逢連夜雨！21歲許男婚後育有2個月大的兒子，兩夫妻已經過得很清苦，許男從事水電臨時工，過年前工頭卻跑路了，積欠他7萬元工資，原本是過年要用的僅有現金，工頭失聯後妻兒都斷炊，主動到一分局向警員林志營求助，林員幫忙轉介區公所及慈善機構申請補助，鼓勵兩人一個找白天工、一個找晚上工，早日恢復正常生活。

經警方了解，許男3歲時喪父，母親再嫁後已失聯，自小由外祖父母帶大，祖父母從事採檳榔臨時工，生活也貧困，許男國中畢業後就輟學靠打臨工維生。

而許男妻子洪女，也是由貧困的外祖父母帶大，兩人相遇因生活背景相似，同病相憐而墜入愛河並結婚，目前育有1子，年僅2個月大，洪女在家照顧小孩，許男打臨工勉強度日。

而後來找到每個月薪水3萬元的建築水電外包商擔任水電工助理，綽號大雄的工頭先預支一個月的薪水讓許男紓困，約定每月還5千元至歸還完畢為止。許男以為應該可以給妻兒過較穩定的生活，不料工作3個月後，未領到任何薪水，多次催討無果，第4個月工頭大雄竟無預警失聯，累計至少7萬元工資沒領到。

警員林志營先聯絡台中市神岡區通天宮，許永欣主委專程前來致贈新台幣3千元紓困；再轉介東區區公所申請馬上關懷，又向台中市通天宮、南清功德會、友愛、善願等慈善團體申請補助，先暫度難關，並鼓勵年輕夫妻，可以一個找白天工、一個找晚上的工作，才能早日脫困，恢復正常生活。

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