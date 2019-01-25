女開夜車精神不濟 高速撞翻前車1家4口

2019-01-25 12:42

〔記者吳仁捷／新北報導〕羅姓女子今天凌晨開夜車途經新北、桃園交界的福爾摩沙高速公路，以上百公里時速直接撞上前方的一輛廂型車，造成遭撞的廂型車翻覆，車上兩代4人正準備回家，遭撞翻車疼得唉唉叫，所幸沒因二次事故受重傷；肇事羅女沒酒駕，警方從行車紀錄器查出肇事前車身在車道搖擺，羅女明顯精神不濟，全案依過失傷害、毀損案偵辦。

警方調查，這起事故發生在今天零時32分，46歲羅姓女子駕車經過福高南下50.5公里，接近新北、桃園交界的鶯歌系統時，羅女因夜間駕車精神不濟，直接高速撞上前方的廂型車，造成車上55歲陳姓駕駛、乘客54歲洪女與81歲陳父、77歲陳母都受傷。

消防獲報，將2車受傷5人送往恩主公、雙和醫院救治，幸無大礙；羅女稱，自己迷迷糊糊就撞上前車，自己大吃一驚，對前車一家人也很抱歉；警方過濾羅女車上行車紀錄器，發現肇事前車身在車道來回偏移，懷疑羅女開夜車精神不濟，撞擊前車肇事，警方依法偵辦，釐清肇事責任。

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