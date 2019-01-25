剛求招財符就被逮 毒蟲自認「消災解厄」

2019-01-25 12:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣從事房屋仲介的湯姓男子，趁尾牙時到台中市北區一間土地公廟拜拜，還求了「利市大發、日進斗金」的「招財符」，不料，事隔不到10分鐘，就被中市警方攔查，查獲他身上一批毒品，他宣稱過年快到了，擔心過年期間買不到毒品，一口氣在夜店內買了7萬、8萬元毒品，卻沒想到拜完土地公之後被查獲，頗信神的他，自己解釋說，或許他今年走厄運，被警方逮捕，可算是「消災解厄」。

中市警局保安警察大隊特勤中隊員警，本月22日下午3時30分，在中市北區文昌一街附近的土地公廟旁，見湯男（21歲）與徐男（23歲）走在路上，湯男見到警方巡邏車，迅速轉頭往回走，留下徐男1人在原地，員警直覺可疑而盤查。

湯男說，2人於當天（22日）趁年底尾牙，相約到土地公廟拜拜祈求好運，準備走回停車場開車時，人生地不熟忘了車停在何方，所以才往回走，湯男還當場出示求來的「招財符」，不料，警方卻發現他講話時，雙手壓住隨身的包包，把包包壓出一個縫，員警見包包內塞滿了各式的毒咖啡包，現場清查計有毒咖啡24包（重238.4公克）、K他命14包（重33.6公克）、梅錠3包（重3.7公克）、K盤等物，湯男只好承認持有毒品。

有詐欺前科，但沒有毒品前科的湯男說，高中畢業之後從事房屋土地仲介，月收入7萬、8萬元，他擔心過年買不到毒品，才會在夜店內一口氣買了7萬、8萬元毒品，相當花了1個月的薪水，想在過年期間自己享用，卻在拜完土地公之後，不到10分鐘就被捕，他往好的方向想，「剛拜完，好運變壞事，也算是消災解厄」，或許他今年走厄運，被警方逮捕，厄運就消除了，全案依毒品危害防制條例法辦。

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