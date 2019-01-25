遲未完工竟偽造如期竣工報告 大肚公所僱員判緩刑

2019-01-25 12:23

［記者楊政郡／台中報導］2016年底大肚區永順社區圍牆美化工程，工期約60天，彩繪部分卻倒數12天才進場施作，到完工日還有11面牆沒彩繪，可是區公所約僱人員趙兆榆、新豐公司趙通明、監造富群公司土木工程技師林志鵬卻都配合蓋章，偽造如期竣工報告，並提交區公所相關會計單位、區長等核章，搶在驗收前（2017年1月20日）施作完畢，3人被依偽造文書罪判刑，趙姓僱員緩刑3年，附帶向公庫支付20萬元。

被告這種行為是包庇包商爭取一點時間，因為完工後，並不會馬上驗收，而是完工後30日內驗收，被告等就先做好竣工報告，只要驗收前完工，很少人會去注意到實際完工日。

法官調查該工程工期是2016年10月23日至2016年12月21日，前後60天，工程款65萬元，是向中油公司申請的補助經費，由新豐土木公司得標，其中永順國小附近圍牆彩繪則轉包給施男施作，可是施男在12月9日才進場施作，到21日還有11面牆還沒彩繪。

可是所有如期完工的虛假報告文件、負責監造的富群公司土木技師林志鵬印章都蓋好了，文件先送上去，只要驗收晚一天，就多一天施作時間，未能如期完工的事實就不會曝光，果然在2017年1月20日驗收時已全部完工而驗收通過。

法官依偽造文書判趙兆榆1年2月、緩刑3年，須支付公庫20萬元，趙通明及林志鵬則依偽造文書各判4月、3月徒刑。

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