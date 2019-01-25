不滿借檳榔遭拒 男持棍刀嗆聲反被打斷手

2019-01-25 12:16

〔記者王宣晴／新北報導〕22歲吳姓男子日前因細故與47歲的張姓男子發生糾紛，今晨吳男與2名友人在路旁聊天時遇到路過的張男，張男上前借檳榔時雙方發生口角，警方獲報趕抵，將張男驅離，不料，心有不甘的張男拿著棍刀返回嗆聲，反遭吳男等人持鐵棒打斷右手，警方到場對空鳴5槍喝止，逮捕3人送辦。

警方調查，吳男日前不滿公司招牌被張男推倒，對張男懷恨在心，今晨0時許，吳男與25歲的陳姓、24歲的李姓友人在新北市五股成泰路邊閒聊，正巧遇到準備去超商的張男，沒想到張男竟上前攀談，向吳男等人借檳榔遭拒。

略帶有酒意的張男不滿遭拒，與吳男等人發生口角，爭吵聲引來附近住戶注意，趕緊報警，警方獲報趕抵時，吳男已將檳榔給了張男，警方告誡雙方後請張男先行離開，不料，心有不甘的張男竟拿著棍刀，重返現場對著吳男等人叫囂，並作勢攻擊。

吳男夥同兩名友人，抓起附近的鐵棍痛毆張男，警方再度獲報到場，但吳男不顧警方喝止，繼續圍毆張男，員警對空鳴了5槍，加上快打警力到場，才制止鬥毆行為，將現場4人帶回警局偵訊，釐清相關案情。

張男因為傷勢嚴重，送醫急救，發現右手骨折，所幸包紮後暫無大礙，張男也堅持對吳男等人提出傷害告訴，警方訊後依法將吳男等3人移送法辦。

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