深夜麵包車鬼祟出沒... 宜花警跨境攔獲非法移工團

2019-01-25 12:05

［記者王峻祺／花蓮報導］6名來自越南的移工，因嫌棄工資太少密謀逃逸，非法打工最長者已逾5年，近期每天深夜都會搭乘麵包車，自台北、宜蘭跨境到花蓮工作，花蓮警方獲報後與宜蘭縣警局合作，23日晚間大張羅網，將6人逮捕歸案，訊後今已移送移民署專勤隊收容。

花蓮新城警分局指出，和平派出所根據情資得知，每天晚上接近凌晨時分，總有一部麵包車自宜蘭南澳鄉漢本地區某隧道工地進入花蓮，車上載著數名皮膚黝黑的工人，行跡鬼祟，疑似非法移工。

新城警方因考量和平所警力薄弱，外加地處宜花交界之處，所長王祝光邀宜蘭澳花派出所所長胡傳明合作，2個派出所集結警力，在大濁水溪橋南端設下夜間路檢崗，23日深夜當場將搭載6名非法移工的麵包車攔下，扣回派出所訊問。

警方表示，經查6人均為逃逸的越南移工，每個人都是向勞動部申請來台工作許可，但因嫌工資太少而密謀逃逸，其中逾期居留最久者居然長達1856天，超過5年在台非法打工，令人咋舌，全案訊後已移送移民署專勤隊收容。

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