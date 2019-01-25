黃牌重機違規迴轉 撞上趕辦年貨父子1命危1傷

2019-01-25 11:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕許姓男子今天上午騎乘黃牌重機途經新北市鶯歌堤外道路，期間想迴轉減速，未料後方一對父親搭載兒子的機車反應不及直接撞上，盧父因頭部重創，現場失去呼吸心跳，被載的男童與許男都疑似小腿骨折變形，都送往三峽恩主公醫院救治；警方調查，許男沒有酒駕，命危盧男仍在急救，警方初判為許男違規左轉肇事，肇事責任歸屬仍待進一步調查。

警方調查，這起車禍發在今天上午7時49分，44歲許姓男子騎乘山葉黃牌重機沿堤外道路往樹林方向行駛，騎到該路段約2K+100路段，想從雙黃線迴轉往鶯歌方向，35歲盧姓男子搭載就讀小六的12歲兒子途經，見許男突然迴轉反應不及，直接撞上摔車，盧姓男子頭部受創，昏迷倒地，後座兒子手、腳骨折，違規迴轉的許姓男子意識清醒，左小腿也受傷，緊急送醫救治；騎士盧男到院前一度失去呼吸心跳，至今仍在急救沒脫離險境。

車禍現場一片凌亂，盧姓父子騎乘的機車零件、安全帽散落一地，疼痛不已的男童說，爸爸要帶他去上課，途中就發生車禍；警方說，許男雖沒有酒駕，命危的盧男仍待抽血釐清有無酒精反應；警方調查，雙方為同向往樹林行駛，許男在禁止迴轉的雙黃線企圖迴轉肇事，肇責仍待盧男傷勢穩定後釐清，初步朝過失傷害方向偵辦。

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