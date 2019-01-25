K歌起衝突！台女跳樓卡遮雨棚 洋腸救援也摔地

2019-01-25 11:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市西屯區青海南街一間KTV，今天清晨發生女子跳樓鬧劇，澳洲籍54歲的洋腸，與26歲徐姓台灣女子疑為情侶，兩人唱歌時起爭執，徐女從5樓往外跳，卡在2樓遮雨棚，洋腸從1樓攀爬，想要救援徐女，遮雨棚卻無法承受2人重量而破裂，洋腸摔落地上，得動員消防局派遣救護車與消防車，動員13人將兩人救援送醫，結束這場鬧劇。

消防局調查，澳洲洋腸與徐女，清晨5時許在KTV起爭執，兩人原本在5樓包廂唱歌，爭執時走出包廂，徐女相當衝動，從5樓往外跳，卻卡在2樓遮雨棚，洋腸趕緊跑到1樓，攀爬到2樓遮雨棚，遮雨棚卻破裂，他摔到地上。

消防局原本是接獲1人卡在遮雨棚的通報，馳抵時卻發現現場有2人，先把躺在地上的洋腸送醫，他傷勢不重，無明顯外傷，意識清楚，再動員消防車利用長背板固定後，把徐女搬運至1樓送醫，初步檢視徐女無明顯外傷，意識清楚，由救護車送醫結束這場鬧劇。

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