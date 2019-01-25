美魔女的誘惑... 勤奮水電工不禁修到床上去

2019-01-25 11:11

〔記者黃捷／台北報導〕年近70、已婚的陳姓水電工到許姓婦人的家中修水電，這一修竟修出感情來，經常和許婦一同出遊，還手勾手拍下親暱照片。陳男妻子無意間發現照片，懷疑陳男背著她偷吃，氣得提告妨害家庭，但因沒有發生性關係的證據，台北地檢署處分不起訴。

年約50歲的許婦曾有段婚姻，但早已離婚，3年多前搬到北市東區某社區裡獨自生活，陳男則是同社區的水電工，有次替許婦修理水龍頭，雙方以此為契機，互生了好感。

陳男之後常以各種名目幫許婦修水電，更背著妻子帶許婦到外縣市旅遊，並在途中用手機拍下一張許婦勾著自己的照片，就是這張照片，讓陳妻發現丈夫疑似出軌。

陳妻氣得質問陳男，陳男不知如何狡辯，只好承認與許婦多次發生性關係，陳妻因此對2人提告妨害家庭。

不過，檢察官傳喚陳男、許婦到案，陳男雖承認兩人發生性關係，但許婦矢口否認，並辯稱那張照片不是一同出遊，而是在外地巧遇，才會拍照留念。

因陳妻所提的證據只有那張手勾手的合照，並無其他事證證明兩人發生性關係，檢察官認定罪證不足，處分不起訴。

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