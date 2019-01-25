邀女子陪酒遭拒槍聲四起 警意外查獲軍火庫

2019-01-25 11:01

［記者楊政郡／台中報導］台中市市政路某超跑私人招待所，陳姓男子與阿榮男子邀在場林女陪同喝酒唱歌被拒，面子掛不住，懷恨是丁男阻擾，兩派人馬相約到西屯路另處招待所談判，現場不歡引發數起槍聲，所幸無人傷亡，警方事後循線在阿彬住處搜出8支長短槍及子彈，猶如軍火庫，其中6把不具殺傷力，將阿彬及在現場開槍的阿榮依違反槍砲條例等罪起訴。

檢察官調查，阿榮與陳男在2018年2月19日凌晨4時許，在市政路某私人超跑招待所，看見一名林姓女子頗有姿色，上前示好並邀喝酒唱歌遭拒，感覺沒面子，認為女人是丁帶來，是丁從旁阻擾，對丁產生不滿，而丁發現此事後，主動透過中間人要與陳等調解，林女也被帶到西屯區某招待所當面向陳道歉，可是陳還是堅持要丁來道歉，丁到場後又帶了約10人來助陣，談判中陳還是對丁不爽，阿榮就持槍指向丁嗆聲「要輸贏也可以」。

阿榮隨即走出包廂，包廂外兩派小弟劍拔弩張，在場等候談判結果，但阿榮及阿彬都持有槍械，威嚇對方小弟要讓他們搜身及蒐車，有無攜帶武器等，而阿榮正在搜車時，對方一名小弟按捺不住上前搶槍，意外發生走火，所幸未傷到人，雙方糾纏之際，阿彬對空鳴槍，威嚇對方退去，當時雙方見狀陸續退散。

警方根據監視器過濾，2個月後對阿彬住處進行搜索，查扣8支長短槍及子彈一批，其中6把及部份子彈經測試不具殺傷力，還有查獲安毒及吸食器，意外查出阿彬自己改造手槍，都是買玩具槍來改造，有殺傷力也不大，還常對空試射及射傷小動物。

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