抓到了！雲林莿桐香蕉雙盜落網

2019-01-25 10:04

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林莿桐近一個月傳出多起香蕉被偷割案件，蕉農人心惶惶，自組巡邏隊保護辛苦種植成果；斗六警分局23日獲知後立即啟動「護農專案」，昨天晚上逮補兩嫌，嫌犯坦承共同行竊莿桐地區4處香蕉田。

香蕉價格持續維持24元平價區間，惟市場需求量大，莿桐近一個月來遭不肖竊嫌鎖定為行竊目標，有4處蕉田分別遭竊取14串至60串不等，斗六警分局啟動「護農專案」，經查訪各地香蕉產地及向蕉農瞭解收割、運送及銷售作業，調閱周邊監視器鎖定特定對象後，由分局長蔡詳忠親自指揮並與雲林縣警察局刑警大隊偵一隊共組專案小組，於24日晚20時許，前往嘉義縣梅山鄉竊嫌經常出、入地區查獲田姓及謝姓嫌，並起獲涉案自小貨車及香蕉刀、棉被及手套等證物。

田、謝2嫌到案後見警方蒐證齊，坦承共同行竊莿桐地區4處香蕉田，全案警詢後將田、謝2嫌依竊盜罪移送雲林地檢署偵辦，警方續查2嫌是否另涉其他地區香蕉竊案，並呼籲民眾若有香蕉遭竊亦可主動與本分局聯繫。

雲林縣莿桐鄉果菜生產合作社理事主席蘇明利獲知警方偵破莿桐地區香蕉竊案，也帶領合作社職員及被害人前往莿桐分駐所向執行專案員警致謝。

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